Mit deutlicher Mehrheit hat der Stadtrat die Weichen für die Erweiterung des Stadtvorstandes gestellt. Auch die Verteilung der Dezernate ist jetzt beschlossene Sache.

Monate sind ins Land gezogen, seit der Landauer Stadtvorstand um Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU), Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) und Beigeordnete Lena Dürphold (CDU) Mitte Januar der SPD einen hauptamtlichen Posten an der Stadtspitze vorgeschlagen hatte. Nach vielen Gesprächen sind die drei Fraktionen, die jeweils zehn Sitze im Rat haben, zu einer Vereinbarung gekommen. Das Papier umfasst fünf Punkte, darunter vier Schlüsselprojekte.

Bei der Fernwärme soll ein Leitungsnetz in kommunaler Mehrheitseigentümerschaft langfristig niedrige Preise für die Bürger sicherstellen. Eine Anschluss- und Benutzungspflicht für einzelne Quartiere streben SPD, CDU und Grüne an. Das La Ola soll saniert werden. Zentraler Punkt ist ein zusätzliches Lehrschwimmbecken, auch ein eigener Eingang und Umkleidebereich für Schulen und Vereine steht auf dem Zettel.

Fraktionen sind nicht ab gemeinsames Abstimmungsverhalten gebunden

Die drei Parteien unterstreichen, Landau müsse Krankenhausstandort bleiben – mit kommunaler Beteiligung. Und Schwangerschaftsabbrüche sollen sichergestellt sein, „auch wenn das in einem Gemeinschaftsklinikum nicht möglich ist“. Schließlich unterstützen SPD, CDU und Grüne den Kauf des Sparkassen-Gebäudes in der Ostbahnstraße.

Die Zusammenarbeit von Stadtvorstand und Fraktionen soll eng verzahnt werden, über zentrale Haushaltsschwerpunkte möchten sich die Partner frühzeitig verständigen. Klar ist aber auch: Die Fraktionen können im Stadtrat weiterhin frei entscheiden.

Der Stadtrat hat die Hauptsatzung geändert, den Stellenplan nachjustiert und die Dezernatsverteilung beschlossen, so wie sie die drei Partner ausgehandelt haben. Jennifer Braun (SPD) soll das Baudezernat, das Gebäudemanagement und das Schul- und Sportamt übernehmen. Hartmann wird Verkehrsdezernent und kümmert sich auch um Fernwärme und Klima- sowie Umweltschutz. Dürphold bleibt Sozialdezernentin und ist Geschäftsführerin der Stadtholding. Geißler schließlich verantwortet die Finanzen und die Organisation der Verwaltung.

Signal zur Zusammenarbeit aller demokratischen Fraktionen

Der Oberbürgermeister begründete am Dienstag die Entscheidung, die SPD an der Gestaltung im Stadtvorstand zu beteiligen, mit den großen Herausforderungen und der außergewöhnlichen Aufgabendichte in der Zukunft. Die Sprecher von SPD, CDU und Grünen ließen den Prozess der vergangenen Monate Revue passieren und setzten dabei unterschiedliche Akzente.

Für Klaus Eisold (SPD) steht ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Haushalt im Mittelpunkt, damit Landau handlungsfähig bleibe und zentrale Zukunftsaufgaben stemmen könne. Die Vereinbarung sei ein Signal zur Zusammenarbeit aller demokratischen Fraktionen.

Der CDU sei es von Anfang an wichtig gewesen, nicht nur über Personen, sondern auch über Inhalte zu sprechen, betonte Ralf Eggers (CDU). In vielen Gesprächen hätten sich die Beteiligten persönlich politisch besser kennengelernt und seien nach und nach wieder enger zusammengerückt, hätten Respekt und Vertrauen wieder aufgebaut.

Für die Grünen hätte es nicht das Verkehrsdezernat sein müssen

Lea Heidbreder (Grüne) betonte unter anderem, es freue die Grünen natürlich, dass es wieder einen Grünen-Verkehrsdezernenten geben werde und damit auch einen eigenen Ausschuss für Mobilität und ÖPNV. Die Grünen hätten nicht auf das Verkehrsdezernat bestanden, aber jeder Dezernent sollte auf jeden Fall eine wichtige Zuständigkeit haben, so Heidbreder. Ohne Lukas Hartmann würde es diese Einigung nicht geben, unterstrich sie. Jetzt müsse Vertrauen wachsen.

AfD, FWG, Pfeffer&Salz, Linke und FDP kritisierten die Schaffung eines vierten Dezernats, vor allem wegen der Mehrkosten.

Wenn die Aufsichtsbehörde grünes Licht zum Stellenplan gibt, muss der Stadtrat entscheiden, ob er auf die Ausschreibung der Stelle verzichtet. Letzter Akt ist die Wahl der Beigeordneten nach der Sommerpause.