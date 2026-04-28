Die Entscheidung, ob der Landauer Stadtvorstand um den Posten einer weiteren Beigeordneten aus den Reihen der SPD erweitert wird, ist eine schwere Geburt. Noch vor Eintritt in die Tagesordnung der Stadtratssitzung am Dienstag im Ratssaal wurde die Sitzung auf Antrag der SPD unterbrochen. Zuvor hatten die Christdemokraten beantragt, die Punkte zu diesem Themenkomplex zu vertagen. Fraktionsvorsitzender Ralf Eggers hatte dies damit begründet, dass noch keine gemeinsamen Leitplanken abgesteckt worden seien. Das aber sei vernünftig und zielführend, wenn man als Team tätig sein wolle. Die Ratsmitglieder der CDU und Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) waren schon zu spät zur Sitzung erschienen. Rund 40 Minuten nach dem eigentlichen Beginn der Sitzung dann fiel die Entscheidung recht deutlich aus. Bei 30 Ja-, vier Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen wurden die vier Punkte vertagt.

Der Stadtvorstand um Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU), Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) und Beigeordneter Lena Dürphold (CDU) hatte Mitte Januar bekannt gegeben, der SPD einen hauptamtlichen Beigeordnetenposten geben zu wollen. Damit soll gemeinsam die Entwicklung der Stadt vorangetrieben werden.