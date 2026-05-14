Es ist noch nicht aller Tage Abend: Obwohl die Landauer SPD ihren Kompromissvorschlag zur möglichen Erweiterung des Stadtvorstandes als „unverhandelbar“ deklariert hatte, gab es am Dienstagabend erneut eine Gesprächsrunde von SPD, CDU und Grünen. Ein erneuter Versuch, Kompromisse zu finden.

Denn die Fraktionen/Parteien hatten sich an Details verhakt. Zu stark fokussiert auf verbindliche Inhalte, hatte es bei der SPD geheißen, die sich immer wieder darauf beruft, dass das Angebot von Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU), Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) und Lena Dürphold (CDU) von Mitte Januar ohne Bedingungen offeriert worden war. Inhaltlich nicht weit genug festgelegt, war das Credo der CDU zuletzt gewesen. Die Grünen hatten sich mit den bereits getroffenen grundsätzlichen inhaltlichen Aussagen, Stand Ende April, arrangiert.

„Alle haben sich bewegt“

Seitens der SPD war nun von einem guten Gespräch am Dienstag die Rede. CDU-Fraktionschef Ralf Eggers sagte, allen Teilnehmern der Verhandlung sei die Verantwortung anzumerken gewesen. Am Ende sei ein gutes Papier entstanden. Diese Inhalte müssten nun mit Leben gefüllt werden. Die inhaltlichen Vorschläge werden am kommenden Montag den Fraktionen präsentiert. Vonseiten der CDU spreche alles dafür, der geplanten Erweiterung des Stadtvorstandes zuzustimmen, sagte Eggers.

Auch die Grünen sind „vorsichtig optimistisch“, dass man eine Einigung erzielen könne, betonte Fraktionsvorsitzende Lea Heidbreder. Das Gespräch am Dienstag sei lang und konstruktiv gewesen, sei ihr vom Verhandlungsführer der Grünen, Bürgermeister Lukas Hartmann, berichtet worden. Die drei Parteien hätten sich auf ein gemeinsames Papier geeinigt. Alle hätten sich bewegt, und in dem neuen Papier könnten sich auch alle wiederfinden. Die Atmosphäre sei auch deutlich besser gewesen als bei den letzten Gesprächen. „Das Vertrauen muss aber noch wachsen. In der Vergangenheit wurde viel Porzellan zerdeppert“, sagte Heidbreder.