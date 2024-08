In Landau muss man nur ein bisschen kratzen, dann kommt Geschichte zum Vorschein. Das ist auch gerade wieder in der Waffenstraße der Fall. Anders als sonst, ist es aber nicht die französische Festung, sondern das Mittelalter, das beim Straßenausbau freigelegt worden ist. Die Stadtverwaltung war nicht überrascht: Sie hatte auf Grundlage historischer Pläne – unter anderem einem von 1898 – sowohl mit einem Stück Stadtmauer gerechnet, das in Straßenmitte auch aufgetaucht ist, als auch mit der mittelalterlichen Burg, von der sich ein Turm abzeichnet. Dies sei neben vielen textlichen Quellen nun endlich auch ein baulicher Nachweis, freut man sich bei der städtischen Denkmalpflege. Überraschend war am Montag die Entdeckung eines großen Plattenbelags mit einem Rinnstein neben der Burg. Was es damit auf sich hat, ist noch unbekannt. Schon vor Beginn der Sanierung der Waffenstraße war eine Baubegleitung durch die Landesarchäologie Speyer eingeplant. Diese wird sich nun noch etwas intensiver mit den Funden befassen.