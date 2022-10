Kastanienbusch, Mandelberg und Rosenberg sind die über die Ortsgrenzen hinweg bekannten Weinlagen, die das Winzerdorf Birkweiler umrahmen. Die örtlichen Winzer veranstalten während des Birkweiler Weinherbsts am Samstag ihre erste Lagenverkostung. Welchen Einfluss die unterschiedlichen Terroirs haben und welche Besonderheiten sich in den Weinen erkennen lassen, können Besucher bei der Verkostung erfahren. In der Hauptstraße werden von 15 bis 19 Uhr Rieslinge, Burgunder und verschiedene Rotweine sowie Besonderheiten aus den Weinkellern präsentiert. Dazu kommen saisonale Speisen aus dem Foodtruck der Gaumenfreunde. Die Teilnahme an der Lagenverkostung kostet 15 Euro.

Der veranstaltende Verein Weinfreunde Birkweiler hat sich nicht nur die Vorstellung der Lagenweine auf die Fahne geschrieben. „Wir wollen den Birkweiler Weinherbst zukünftig als nachhaltiges und umweltfreundliches Weinfest etablieren“, so Vorsitzende Corinna Müller. „Wir stehen hier sicherlich erst am Anfang, aber wir wollen verantwortungsvoll feiern und somit alles tun, damit unsere wunderbare Weinregion auch weiterhin Bestand haben wird.“ In diesem Sinne geht es am Sonntag im Ortsmittelpunkt weiter: „Vom Weinberg auf den Festplatz“ heißt es am 30. Oktober beim Weinherbst für die ganze Familie. „Trocken war es 2022 – daher gibt es viel zu trinken“, kommentiert Müller das Weinjahr. Von 12 bis 19 Uhr gibt es viel Gelegenheit, sich mit den frisch von der Lese eintreffenden Weinprofis über den neuen Jahrgang auszutauschen.