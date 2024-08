Am 24. August, dem letzten Samstag in den Sommerferien, veranstaltet das Team der Jugendförderung Landau das erste Jugendkulturfestival. Der Veranstaltungsname „La La Landau“ wurde in einem Ideenwettbewerb gefunden. Von 12 bis 22 Uhr wird der Innenhof der Roten Kaserne zur Festivalzone: DJs, Bands, Workshops zum Mitmachen, Essen und Trinken. Der Eintritt ist frei. Das Programm gestalten junge Landauerinnen und Landauer mit. Auftreten werden unter anderem Mortadella Sound, Pscal, Kabinett und Rumpelsound. Am selben Tag startet um 14 Uhr das „Klima-FFFestival“ im Goethepark, organisiert von Fridays for Future in Kooperation mit Greenpeace und den Students 4 Future. Bis in den Abend wird es Workshops, Infostände, Spielmöglichkeiten und Musik geben.