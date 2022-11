Anlässlich des 50-jährigen Bestehsn der Verbandsgemeinde Edenkoben gibt es am ersten Advent eine Premiere in Edesheim: Dort wird am Sonntag, 27. November, von 11 bis 17 Uhr der erste Waldadvent im Hauberhaus gefeiert. Seit 2020 ist die Gemeinde im Besitz des Waldhauses, das von Edesheimer Vereinen, den Kindertagesstätten und der Grundschule genutzt werden kann, um den „Wald“ bewusst zu erleben. Das Hauberhaus liegt im Edesheimer Vorderwald und ist vom Parkplatz am Friedhof in Burrweiler in Richtung Annahütte zu Fuß in fünf Minuten zu erreichen.