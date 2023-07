Endlich kann sich die Stadt Landau auf eine neue Art des Flohmarktes freuen: den Frauenflohmarkt. Am Samstag, 7. Oktober, können Frauen in der Albert-Einstein-Straße 8a, in den Räumen der Elite Boxschule neben der Alm, zusammenkommen.

Dort können sie einzeln oder gemeinsam nicht nur Second-Hand-Kleidung ein- sondern auch verkaufen, kündigt Veranstalterin Melanie Sahm-Schwindt an. Der Markt steht unter dem Motto „Von Frauen für Frauen“ und bindet jede Altersgruppe ab 18 Jahren ein. An über 40 Ständen besteht auch die Möglichkeit, mit der bisherigen Besitzerin des Kleidungsstücks zu sprechen und dadurch neue Menschen kennenzulernen.

Sahm-Schwindt, Coachin für berufliche Bildung, hat mit einer Freundin eine Halle gemietet. Sie wünscht sich schon seit Langem einen solchen Markt. Die Besucherinnen werden mit einem Eintrittspreis von drei Euro zur Kasse gebeten. Stände können per E-Mail gebucht werden an landau-vintage@gmx.de.