Eusserthal. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie kam es zu einem Ausbruch in der Fachklinik Eußerthal, in der überwiegend alkohol-, aber auch medikamenten-, spiel- und computerabhängige Menschen behandelt werden. Die infizierten Patienten wurden nach Hause geschickt.

Sollten keine Neuinfektionen hinzukommen, „sind wir einigermaßen glimpflich davongekommen“, sagt Thomas Korte, Ärztlicher Direktor der abgeschiedenen Klinik im Pfälzerwald. Acht Patienten seien positiv getestet worden. Am Donnerstag vergangener Woche war der erste Fall aufgetreten. Die Patienten seien sofort isoliert und danach in Absprache mit dem Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne geschickt worden. „Wir haben gleichzeitig mit Beratungsstellen Kontakt aufgenommen, damit die Menschen zu Hause nicht ganz lose dastehen“, sagt Korte. Im Fall von Obdachlosigkeit sei betreutes Wohnen organisiert worden. Wenn die Krankheit überstanden ist, dürfen die Patienten zurück in die Klinik.

Neu-Patienten in Quarantäne

Neu-Patienten müssen in eine einwöchige Quarantäne und werden danach noch zweimal getestet. Die betroffenen Patienten hätten sich alle schon länger in der Klinik aufgehalten. „Aber wir sind hier ja kein Gefängnis. Die Menschen dürfen das Gelände verlassen und Besuch empfangen.“ Wo genau der Infektionsherd lag, sei unklar, aber Korte geht davon aus, dass das Virus im Kontakt mit Menschen von außerhalb in die Klinik getragen wurde.

Am Mittwoch seien alle Patienten und Mitarbeiter noch mal getestet worden, und es habe keinen positiven Fall mehr gegeben. „Wir testen am Freitag und Montag noch mal alle, und wenn es so bleibt, können wir wieder zur Normalität übergehen“, wünscht sich Korte. Die Fachklinik in Trägerschaft der Deutschen Rentenversicherung hat 155 Betten.