Mit einer sehr gelungenen Veranstaltung im Landauer Audimax der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau hat Malte Drescher am Dienstag seinen ersten Arbeitstag als Universitätspräsident begonnen. Auf dem 49-jährigen Professor der Physik ruhen viele Hoffnungen, den Prozess der Fusion der Universität bis 2027 in gutem Einvernehmen abschließend zu können. Wie Teilnehmer berichteten, sei eine große Erleichterung über den Aufbruch spürbar gewesen und auch in den Reden zum Ausdruck gebracht worden. Drescher machte erneut deutlich, dass er zwar Ideen habe, zum Beispiel zur Neuorganisation der Fachbereiche, aber keine Vorschriften machen, sondern dies mit der Universitätsgemeinschaft diskutieren wolle. Die Gäste feierten den neuen Mann, auch mit Beiträgen vom Personalrat über den Asta bis zu Katharina Heil (SPD), Ministerialdirektorin im Wissenschaftsministerium, und Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler. Drescher folgt auf die Professoren Arnd Poetzsch-Heffter und Gabriele Schaumann. Die feierliche Amtsübergabe ist am 21. Oktober in Kaiserslautern.