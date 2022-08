Drei, zwei eins, go: Die erste Landauer Skaternacht seit zwölf Jahren hat am Freitag kurz nach 18 Uhr rund 100 Menschen an den Start gebracht. Wobei Skater ein dehnbarer Begriff ist. Es war alles dabei, was Räder hat, also neben Inlinern (auch mit Stock-Unterstützung) auch Tretroller, Skateboards, Kinderwagen, ein Rollstuhl und ein Polizeimotorrad. Mit dabei war auch Franz Schneider, mit 74 Jahren der vielleicht älteste Teilnehmer, aber ein sehr routinierter. Schneider hat auch schon New York auf acht Kunststoffrollen durchquert. Zwei Rettungswagen standen bereit. Das erste Unfallopfer, ein kleiner Junge mit aufgeschlagenem Knie und Ellbogen, gab es bereits nach etwa 100 Metern, aber bei dem haben die tröstenden Worte der Mutter den Schmerz besiegt. Ohne Sponsoren wie Energie Südwest, die BB-Bank und Geox, den Betreiber des Geothermiekraftwerks, wäre die Neuauflage der einst äußerst beliebten Veranstaltung nicht möglich gewesen, sagte Organisatorin Kaycee Hesse. Gastronomen an der Strecke sorgten für Erfrischungen, Snacks und Musik.