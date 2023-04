Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In 23 Höfen wurden am Samstag bei den ersten Landauer Nachbarschaftsflohmärkten gebrauchte und ausgediente Sachen angeboten. Die Umweltgruppe der Universität sammelte für Umweltprojekte und Afghanistan. Der Zulauf war überschaubar. Aber zumindest ein Schwein hatte was zu lachen.

Ein Flohmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße. Im Hof hat jedes Mitglied der Familie seinen Platz. Der Sohn verkauft seine Videokassetten, die Tochter ihre Barbie-Puppen, und in der Mitte