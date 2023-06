Am Sonntag, 25. Juni, lädt Hainfeld von 13 bis 18 Uhr zur ersten Kunstmeile ein. Eröffnet wird das Event, das vom Kunst- und Kulturverein Hainfeld organisiert wird, bereits um 10.30 Uhr im örtlichen Pfarrhof – musikalisch begleitet von der neunköpfigen Jazz-Band „The Old Queich Stompers“. In Ateliers und Ausstellungsräumen gibt es Gemälde, Skulpturen, Acrylbilder und Fotografien verschiedener Stilrichtungen zu bewundern. Laut Ortsbürgermeister Wolfgang Schwarz will man mit der neuen Veranstaltung die örtlichen Künstler einem breiteren Publikum bekannt machen. In jedem Jahr soll ein anderes Hainfelder Weingut einbezogen werden.

Die Aussteller im Überblick: „Atelier im alten Kelterhaus“, Marika Fünffinger, Schmiedegasse 2, www.atelier-fuenffinger.de; „atelier29“, Claudia und Bernd van Huet, Weinstraße 29, www.hainfeld-atelier.de; Petra Losse Brust im „Aparthotel Julius in der Pfalz“, Hartmut Julius und Ulrike Meimberg, Weyherer Straße 6, www.petra-losse-brust.de; „Atelier Petra Scheil“, Hohlgasse 5, www.atelier-scheil.de; „Artworkroom Gallery“, Anna Helsen und Kai Hermann, Weinstraße 32, https://ato.vision/artists/desiree-eppele; Fotografie Wolfgang Knodt im Weingut Scherr, Neues Kelterhaus, Schmiedegasss, www.knodt-photographien.de.