Die ersten Impftermine für das noch im Aufbau befindliche Impfzentrum in der Landauer Albert-Einstein-Straße werden vergeben. Das teilen Stadt- und Kreisverwaltung mit. Das Land habe dem Landauer Impfzentrum 800 Dosen des neu zugelassenen AstraZeneca-Impfstoffs zugesagt, sagen Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt. Die Termine gehen zunächst an 780 Personen zwischen 18 und 64 Jahren, die bereits im Wartepool des Landes registriert sind. 288 Termine gehen an Landauer, 492 an Bürger des Kreises Südliche Weinstraße. Der Kreis hat mehr als doppelt so viele Einwohner als die Stadt. 20 Impfdosen sind Risikomarge. Die Impfinteressenten erhalten ihren Termin per Post oder per E-Mail. Geimpft werden Personen aus der Gruppe mit der höchsten Priorität entsprechend der Corona-Impfverordnung. Eine Aufnahme in den Wartepool für das Landesimpfzentrum Landau ist für alle Bürger möglich. Das Impfzentrum soll am 22. Februar seinen Betrieb aufnehmen, die Arbeiten befänden sich im Zeitplan, betonen die Verwaltungen.