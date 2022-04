Die Stadt Landau hat die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine im Hotel Kurpfalz einquartiert. Das berichtet Bürgermeister Maximilian Ingenthron der RHEINPFALZ. Bis Karfreitag waren in Landau 166 Menschen im Sozialamt gemeldet, die wegen des Kriegs in ihrer Heimat die Ukraine verlassen haben. Im ehemaligen Hotel der Lebenshilfe könnte die Stadt 50 Personen unterbringen. Weitere 120 bis 180 Personen könnten in einer ehemaligen Gewerbeimmobilie Unterschlupf finden, teilt Ingenthron mit. Für 300 Flüchtlinge kann die Stadt Wohnungen anmieten, was zum Teil ja schon geschehen ist. Ingenthron rechnet damit, dass vorerst rund 500 Menschen aus der Ukraine untergebracht werden könnten. Die Möblierung der Wohnungen allerdings sei weiterhin ein Problem. Sehr vereinzelt seien Ukrainer schon wieder zurückgereist in die Heimat.