Die erste Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte in deutscher Sprache erscheint 1795 in Landau. Das dort Niedergeschriebene galt allerdings nur für Männer. Bis auch die Frauen freie Bürger waren, dauerte es mehr als 150 Jahre. Dabei gab es im Laufe der Geschichte immer wieder Versuche, das zu erreichen.

Das erste Zentrum einer revolutionären Bewegung auf deutschem Boden infolge der Französischen Revolution wurde das südpfälzische Landau, das seit 1680 als Exklave in das Königreich Frankreich eingegliedert war. Dort, aber auch im Umland der Festungsstadt gärte es und dies schon vor dem 14. Juli 1789. Bereits kurz nach dem Fanal der Revolution, dem Sturm auf die Bastille, kam es in Landau zu Unruhen und zu einer Meuterei innerhalb der Garnison. Beide Ereignisse tragen ein gemeinsames Merkmal, das auch für die gesamte Zeit der Revolution, also bis 1795 gültig bleiben sollte: Es gab keine physische Gewalt, und es gab auch kein Blutvergießen. Dennoch ist es aus heutiger Sicht angebracht, von einer Revolution zu sprechen.

Entscheidend für den weiteren Fortgang der hiesigen Entwicklung war die Entmachtung des Magistrats, der alten Gemeindeverwaltung, und ihre Ablösung durch eine Munizipalität. Aus dieser bürgerlichen Opposition heraus bildete sich bald der wichtigste Kristallisationspunkt der Bewegung: Die ursprünglich in Paris 1790 gegründete Société des Amis de Constitution wurde später Jakobinerklub genannt, nach dem Tagungsort im Dominikanerkloster St. Jakob. Seine Funktion war, die revolutionären Ideen der französischen Freiheit in das Volk zu tragen. Auch in Landau setzten sich „Freunde der Constitution“ für die Ideale der Französischen Revolution ein und versuchten in ihrem Sinn das politische Geschehen in der Stadt und darüber hinaus zu beeinflussen.

Unter dem Wahlspruch „Freiheit, Gleichheit, Einigkeit“ hat sich am 1. Januar 1791 die „Gesellschaft der Constitutions-Freunde“ zum ersten Mal zusammengefunden, um darüber zu beratschlagen, auf welche Weise sie ihre Organisation aufstellen wollte. Der Jakobinerklub in Landau stellt ein lokales soziales Experiment eines gelebten Demokratieversuches dar. Er trägt Züge einer demokratischen Volkspartei. Jedes Mitglied hat eine Aufnahmegebühr und einen monatlichen Beitrag entsprechend seinem Besitz und Einkommen zu zahlen. In ihm finden sich junge Männer unterschiedlicher Herkunft, Nationalitäten und Berufe zusammen. Deutsche und Franzosen, Generäle, Offiziere, Soldaten, Handwerker, Kaufleute und Ärzte. Besonders eifrig und freudig betätigen sich die protestantischen Pfarrer und Lehrer.

Jeder Mensch gilt gleich viel

Der hiesige Klub hatte aufgrund seiner geographischen Lage eine Transferfunktion: in der Muttergesellschaft von Paris schlug man vor, in Landau die Übersetzungen und Proklamationen aus Paris ins Deutsche verfertigen zu lassen. Dies zeigt sich insbesondere und in hervorstechender Weise in der publizierten Proklamation der Menschenrechte – dem ersten Zeugnis in deutscher Sprache und auf deutschem Boden.

Das zweisprachige Druckerzeugnis aus Landau erschien nach der Ur-Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte am 26. August 1789 durch die Nationalversammlung in Paris am 22. April 1795 in Landau: „Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen. Erklärung der Rechte und Pflichten des Menschen und des Bürgers. Gedruckt und zu haben bei Glöckner, Birnbaum und Kompagnie“.

Die Erklärung der Menschenrechte enthält nach einer Einleitung 17 Artikel. Artikel 1 lautet: „Die Rechte des in Gesellschaft lebenden Menschen sind: die Freiheit, die Gleichheit, die Sicherheit, das Eigenthum.“ Jeder Mensch gilt gleich viel, besonders vor dem Gesetz und dem Recht. Das politische System beruhte erstmals in der Neuzeit auf den Prinzipien der Demokratie: Gewaltenteilung und Volkssouveränität. Einziger Wermutstropfen: Damals galten die von Männern gemachten Rechte nur für sie, noch nicht für Frauen.

Vor allem die Lutheraner unterstützten die Ideen

Es waren vor allem die Lutheraner in der Stadt, die sich für die neuen Ideen begeisterten, denn sie sahen nun die Chance, mit allen Demütigungen Schluss zu machen. Während die protestantischen Pfarrer den politischen Neuerungen zugewandt waren und sie aktiv unterstützten, widerstanden die katholischen Geistlichkeiten den freiheitlichen Versprechungen. Das neue Regime verlangte von ihnen den Eid auf die Verfassung. Leisten sie den Eid nicht, geraten sie mit den neuen staatlichen Organen in Konflikt. Folgen sie aber dem Eidzwang, so widerstehen sie dem Papst und gelten als abtrünnige Priester. Schon 1790 hat der Papst feierlich die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verdammt und in einem Breve vom April 1791 den Eid auf die Verfassung unter Strafe der Suspension verboten. Damit setzte er – gewollt oder ungewollt – die unselige Tradition seiner Amtsvorgänger fort, die schon in den Anfängen der römisch-katholischen Kirche liegt, die Frau als minderwertiges Glied der Gemeinschaft zu sehen. Was früher in Anspielung auf den biblischen Sündenfall Evas zur Behauptung in Glaubensdingen wurde, gewann in der Folge eine gesamtgesellschaftliche Dimension mit einer Jahrhunderte langen Tradition.

Und wieder zweihundert Jahre später konnten selbst die Ideale der Französischen Revolution und die Allgemeinverbindlichkeit der Menschenrechte dieses unsägliche Frauenbild nicht aufbrechen. Dabei hatten schon damals Frauen ihre Stimme erhoben, wie jene, die 1792 im südpfälzischen Bergzabern eine mehrere Monate dauernde, freie Republik mit erkämpften. Die Ernsthaftigkeit der Stimmung von damals spiegelt sich in ihrer Weigerung, nicht für einen freiheitlich gesinnten und kampfeswilligen Mann als potentielle Ehefrau zur Verfügung zu stehen.

Erst 1949 sind die Menschen freie Bürger auf freiem Boden

Anspruch und Wirklichkeit klafften – wie wohl bei jeder Revolution – auch damals auseinander. Wie in ganz Frankreich hinterließ auch in Landau die Terrorherrschaft der Jakobiner ihre Spuren. Denunziationen, Entführungen und Erpressungen griffen um sich. Erst nach dem Tod Robbespieres auf der Guillotine in Paris kehrte langsam wieder etwas Normalität in das Leben der Landauer zurück.

Es mussten seither unzählige weitere Jahre verloren gehen, und etliche Kriege überstanden werden, bis 1949 wenigstens die Menschen im westlichen Teil Deutschlands wieder dort angekommen waren, wo die Landauer und Bergzaberner „Jakobiner“ schon 1792 gestanden hatten: als freie Bürger auf freiem Boden.

Zum Autor

Helmut Seebach ist Historiker und Ethnologe, Autor und Verleger; er lebt und arbeitet in Annweiler und Mainz.