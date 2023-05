Die erste von drei Baugruben ist ausgehoben: Das Wohnhaus-Projekt des städtischen Gebäudemanagements (GML) am Derivationskanal nimmt nun auch sichtbare Zeichen an.

Veranschlagt war der Bau an der Ecke Erlenbachstraße/Nordring/Haardtstraße mit 16 Millionen Euro. Was es am Ende kosten wird, sei derzeit nicht absehbar, betonte Dezernent Lukas Hartmann bei einem Pressetermin an der Baustelle angesichts der gestiegenen Preise auch im Bausektor. Das Grundstück liegt in der zweiten Reihe hinter den Genossenschaftshäusern in der Haardtstraße, die Zufahrt wird von der Erlenbachstraße aus sein.

Pressetermin an der Baustelle (von links): Markus Baumgärtner, Stephan Hirth, Dominik Geißler, Michael Götz, ehemaliger GML-Leiter, und Lukas Hartmann. Foto: sas

Hunderte auf der Warteliste

Auf jeden Fall ist das Projekt für das GML eine große Sache, ausgelöst durch die akute Wohnungsnot in Landau. Laut GML-Leiter Stephan Hirth gehen viele Anfragen von Bürgern mit Wohnberechtigungsschein ein. „Wir haben 300 bis 400 Personen auf der Warteliste.“ Hartmann zitierte eine Analyse des Bauamtes, wonach sich die Immobilienpreise in Landau in den letzten zehn Jahren verdoppelt haben.

Anfang 2025 sollen alle 39 Mieter einziehen können. Die drei Wohnblocks sind vierstöckig angelegt. „Die Wohlhabenden sollen zahlen für die weniger Wohlhabenden“, umschrieb Oberbürgermeister Dominik Geißler die Tatsache, dass die sechs Penthaus-Wohnungen – vier mit vier Zimmer, eine mit fünf Zimmern und eine Zwei-Zimmerwohnung – nicht zu den geförderten Einheiten zählen und sich an den marktüblichen Mietpreisen orientieren. Nach Stand der Dinge sollen sie nicht verkauft werden. Alle anderen Wohnungen sind Leuten mit kleinerem Geldbeutel vorbehalten.

Die Wohnungen werden über Laubengänge aus Holz erschlossen, die Fassade begrünt. Abbildung: Werkgemeinschaft

Zehn größere Wohnungen

Laut Hartmann wolle die Stadt auch einige größere Wohnungen vorhalten, denn oft hätte gerade Familien mit mehreren Kindern Probleme, unterzukommen. Wie Architekt Markus Baumgärtner, Leiter der technischen Abteilung vom GML, informierte, sind je drei Vier- und Fünf-Zimmerwohnungen geplant. Das Gros der Einheiten sind mit je zwölf jedoch Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen. Baumgärtner erzählte auch, dass nach den Berechnungen des Landauer Architekturbüros Werkgemeinschaft ein Bau mit Tiefgarage wirtschaftlicher zu realisieren sei als ohne Tiefgarage.

Holz wird das beherrschende Element sein. Der Fachmann spricht von Hybridbauweise: Holz, Stahlbeton und Mauerwerk. Natürlich liegt Fotovoltaik auf den Flachdächern, die Fassaden sind begrünt, geheizt wird über eine Wärmepumpe und in der Spitze mit Pellets. Die Bauten nach KfW-40-Standard werden von Bund und Land mit 1,3 Millionen gefördert.

Das GML habe den Auftrag, zu prüfen, wo in der Stadt Optimierungen möglich seien, um weitere Wohnungen zu schaffen, sagte Hartmann. Gemeint sind Baulücken oder Aufstockungen. Denn das GML könne nicht alle paar Jahre 16 Millionen Euro in die Hand nehmen.