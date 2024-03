Die Ampel in der Annweilerstraße bleibt vorerst aus, weil ein Stromkasten umgefahren wurde. Für die Übeltäterin ist der Sachschaden längst nicht das einzige Problem.

Unweit der Kreisverwaltung SÜW in Landau stößt die Arzheimer Straße auf die Annweilerstraße. Den Verkehr an dieser viel befahrenen Kreuzung regelt eine Ampel. Das wird für einige Tage allerdings nicht der Fall sein, denn die Anlage ist vom Stromnetz abgeschnitten. Eine Motorradfahrerin sei gegen einen Schaltkasten gefahren, weshalb dieser defekt sei, teilt Stadtsprecherin Lena Wind am Freitag mit. Über das Wochenende bekomme man das nicht repariert, das gehe erst im Laufe der nächsten Woche. Die Verkehrsführung werde vorerst über die Schilder geregelt. Heißt: Die Autos auf der Annweilerstraße haben Vorfahrt.

Dass hinter dieser Mitteilung eine kuriose Geschichte steckt, wird beim Blick in den Polizeibericht deutlich. Die Behörde teilt mit, dass ihr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Unfall in der Annweilerstraße gemeldet worden sei. Eine Motorradfahrerin fuhr demnach ohne Fremdeinwirkung auf einen Stromkasten und flüchtete. Wenig später wurde sie von der Polizei gefunden.

Frau handelt sich gleich drei Strafverfahren ein

Es handelt sich um eine 46-Jährige, die offenbar betrunken unterwegs war. Den Beamten fiel jedenfalls auf, dass sie nach Alkohol riecht. Weil sich die Frau einem freiwilligen Test verweigerte, wurde ihr erklärt, dass sie für eine Blutprobe mit auf die Wache kommen müsse. Das wiederum missfiel ihr derart, dass sie mehrfach nach den Polizisten schlug. „Unter Anwendung von unmittelbarem Zwang musste sie der Blutprobe zugeführt werden“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Die 46-Jährige hat sich mit all dem einen ganzen Strauß an Problemen eingehandelt. Sie wird sich in gleich drei Strafverfahren verantworten müssen: wegen Straßenverkehrsgefährdung, wegen Verkehrsunfallflucht und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.