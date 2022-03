Wegen des Mandelblütenfests in Niederhorbach ergeben sich am Sonntag ganztägig Einschränkungen im Busverkehr der Linie 541 (Landau – Bad Bergzabern), wie die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft informiert. Die Haltestelle Niederhorbach Ort kann wegen der Sperrung im Ort nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die an der südlichen Einmündung zur Landauer Straße eingerichteten Ersatzhaltestelle mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen.