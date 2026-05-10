Seit 2017 leitet Ernst Fuchs die Geschicke des Pfälzerwaldvereins (PWV) Böchingen. Nun wird ein Nachfolger gesucht.

Ernst Fuchs ist „Pfälzerwäldler“ durch und durch: Er war bis 2018 Bezirksobmann Süd des PWV und damit für den gesamten Kreis Germersheim und weite Teile des Kreises Südliche Weinstraße zuständig. 2010 stieg er bei der Ortsgruppe Böchingen ein. Dass er fast jeden Sonntag in der Böchinger Hütte anzutreffen ist, ist gar nicht so selbstverständlich, wohnt Fuchs doch in Speyer und reist immer extra aus fast 50 Kilometern Entfernung an. Im Juni 2025 wurde er für sein langjähriges Engagement mit der Silbernen Ehrennadel des PWV ausgezeichnet.

Doch im Herbst dieses Jahres soll es einen Wechsel an der Spitze der Ortsgruppe geben. Mit dann 81 Jahren hat sich Ernst Fuchs entschieden, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. „Weiter die Gesamtverantwortung zu tragen, ist mir altersbedingt einfach zu viel“, so Fuchs. Allerdings gibt es ein Problem: Fand sich doch bislang noch kein Kandidat, der die Position übernehmen will.

„Wir helfen allen“

„Natürlich haben wir viele Gespräche mit den Leuten aus unseren eigenen Reihen geführt, aber leider sah sich niemand in der Lage, das Amt zu übernehmen. Viele Menschen haben auch Angst, in gewachsene Strukturen einzusteigen, weil sie denken, sie könnten etwas nicht richtig machen. Aber das ist eine falsche Denkweise, denn wir helfen allen und stehen mit Rat und Tat zur Seite“, sagt Fuchs. „Man darf auch gerne bei uns reinschnuppern, sowohl in die Arbeit in der Hütte, als auch einmal in eine Vorstandssitzung.“

Die künftige Führungsperson erwarte ein starkes, eingespieltes Vorstandsteam, eine große Gemeinschaft engagierter Ehrenamtlicher und eine Hütte mit viel Tradition, Herz und Zusammenhalt. Der PWV Böchingen wünscht sich an seiner Spitze eine Person, die Freude an Organisation und Zusammenarbeit hat, sich dem Pfälzerwald und dem Vereinsleben verbunden fühlt, sich offen zeigt, Verantwortung übernimmt und Impulse setzt.

175 Menschen helfen beim PWV

Die Böchinger Hütte liegt tief im Pfälzerwald im beschaulichen Pottaschtal hinter Eußerthal. Bewirtschaftet wird sie von der rund 250 Mitglieder zählenden Ortsgruppe Böchingen des Pfälzerwald-Vereins (PWV). Die Hütte, die es seit 1972 gibt, ist ein Kleinod, das 25 Teams jeden Sonntag mit Leben erfüllen.

„In den Teams engagieren sich in der Regel sieben Personen, insgesamt 175 Frauen und Männer, ehrenamtlich. Sie sorgen dafür, dass unsere Hütte ein lebendiger Treffpunkt im Pfälzerwald bleibt“, sagt Fuchs.

Unterstützt werden die Helferinnen und Helfer von einem Vorstandsteam aus elf engagierten Wanderfreundinnen und -freunden, die sich mit viel Herzblut für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Hütte einsetzen.

Kontakt

Wer sich für die Nachfolge interessiert, kann sich bei Ernst Fuchs unter Telefon 06232 32538 oder per E-Mail an vorstand@boechingerhuette.de melden.