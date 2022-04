In der Nacht auf Freitag kam es zu einem erneuten Einbruchsdiebstahl in eine Apotheke in der Speyerer Straße in Edesheim, wie die Polizei berichtet. Unbekannte Täter drangen über ein Fenster in die Apotheke ein, das noch durch einen vergangenen Einbruch beschädigt war. Die Täter durchsuchten Schränke und Schubladen und stahlen einen mittleren zweistelligen Geldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder die Kriminalpolizei in Landau unter Telefon 06341 2870 entgegen.