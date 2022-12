Am Sonntagnachmittag hat es erneut im Pfalzklinikum Klingenmünster gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnte das Feuer in einer Waschküche schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Informationen zur Brandursache und dazu, ob es einen Zusammenhang mit dem Brand im Pfalzklinikum vor einigen Tagen gibt, konnte die Polizei auf Anfrage der RHEINPFALZ nicht geben. Am Donnerstag brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem Bereitstellungsraum eines Gebäudes ein Feuer aus. Acht Pflegekräfte wurden vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht, stationär aufgenommen werden musste niemand. Der Fall liege bei der Kriminalpolizei, diese könne erst am Dienstag Auskunft geben, hieß es.