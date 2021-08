Die Inzidenz in der Südpfalz ist weiterhin leichten Schwankungen unterworfen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage liegt laut Landesuntersuchungsamt im Kreis Germersheim bei 27,1 (Vortag: 24), im Kreis Südliche Weinstraße bei 14,5 (15,4) und in der Stadt Landau bei 25,6 (23,5). Die Gesundheitsämter haben im Kreis Germersheim acht sowie in Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße je zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus gezählt.