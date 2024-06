Einmal mehr ist ein Motorradfahrer im Wellbachtal gestürzt. Ein 21-Jähriger war mit seiner Maschine am Mittwoch vom Johanniskreuz in Richtung Annweiler unterwegs. Er habe vor der Arbeit „nur noch schnell eine Runde drehen wollen“, heißt es im Polizeibericht. Das Ergebnis der spontanen Tour: Den jungen Mann trug es wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Erst 62 Meter später kam er schließlich zum Liegen. Glück im Unglück hatte er in Sachen Gesundheit, denn er verletzte sich zwar, war aber ansprechbar. Weniger glimpflich kommt der 21-Jährige finanziell davon. Zum einen muss er ein Bußgeld von 145 Euro bezahlen, zum anderen entstand am Motorrad wirtschaftlicher Totalschaden. Und weil das alles noch nicht genug ist, flattert auch noch eine Rechnung für Bauarbeiten ins Haus. Denn weil aus der Unfallmaschine Betriebsstoffe ausgelaufen sind, muss ein Schottergelände ausgekoffert werden.