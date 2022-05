An diesem Wochenende hat es erneut eine Schlägerei vor einer Diskothek in der Landauer Albert-Einstein-Straße gegeben. Wie die Polizei berichtet, mussten am Samstag gegen 5 Uhr gleich mehrere Streifenwagen ausrücken. Geprügelt hatten sich ein 21-Jähriger und dessen Freunde mit einem 22-Jährigen auf dem Parkplatz der Disko. Das Opfer wurde dabei im Gesicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.