Nach aktuellem Stand (Donnerstag, 11 Uhr) haben sich seit der Meldung vom Vortag neun weitere Fälle des Coronavirus in der Südpfalz bestätigt, fünf im Landkreis Südliche Weinstraße und vier im Landkreis Germersheim. Das haben die Kreisverwaltungen mitgeteilt. Im Landkreis Südliche Weinstraße ist ein weiteres Kind aus der Kindertagesstätte „Kleine Reblaus“ in Walsheim-Knöringen positiv getestet worden. Alle Kontaktpersonen befinden sich bereits in häuslicher Absonderung. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) beträgt jetzt 30,2 im Kreis Germersheim, 36,2 an der Südlichen Weinstraße und 17,1 in Landau.