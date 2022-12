Irgendwann zwischen Mittwochabend, 14. Dezember, und Donnerstagabend, 15. Dezember, haben Unbekannte eine bronzene Gedenktafel gestohlen, die an der Hausfassade der Pestalozzischule in Landau angebracht war. Bereits Ende November war in der Weißquartierstraße eine Bronzetafel im Wert von 3500 Euro gestohlen worden. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Ähnliche Fälle gibt es immer wieder. In der Regel haben es die Täter auf das Metall abgesehen. Irgendwann im Mai war beispielsweise an der Mauer des Savoyenparks in der Xylanderstraße eine Gedenktafel aus Bronze im Wert von 2000 Euro gestohlen worden, die darauf hinwies, dass die Mauer mit Steinen der 1938 zerstörten Landauer Synagoge errichtet worden war. 2018 waren mehrere Gedenktafeln im Wert von rund 12.000 Euro am Alten Kaufhaus, dem Frank-Loebschen-Haus und der Katharinenkapelle gestohlen worden, außerdem die Büste von Max Slevogt vor dem gleichnamigen Gymnasium. Sie waren einem Altmetallhändler in Neustadt angeboten worden, der die Polizei alarmierte. Der Täter wurde ermittelt und Anfang 2021 zu vier Jahren Haft verurteilt.