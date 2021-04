Und täglich grüßt die Wasserverschmutzung. Am Donnerstag wurde gegen 17 Uhr erneut schaumiges, dreckiges Wasser in der Queich in Albersweiler gemeldet. Der Gewässerwart Michael Schwering sprach von einer hellbraunen Brühe, die er in der Ortsmitte in einem Kanal entdeckte, der sich aus der Queich ableitet. Er vermutete zunächst, dass die Färbung mit einem Gewitter zu tun haben könne. Ein Mitarbeiter der Kläranlage widerlegte das jedoch. Vielmehr sei das Gewässer optisch vergleichbar mit den Schadstoffeinleitungen vom Vortag und von vergangenem Donnerstag, bei der zahlreiche Fische und Schalentiere zu Tode kamen. Ob es sich dabei um den gleichen Schadstoff handelte, ist unklar. Schwering vermutet, dass die Verschmutzung gegen 16 Uhr erfolgte. Die Polizei und die Untere Wasserbehörde waren vor Ort und entnahmen Wasserproben. Der Schaum und die Farbe hätten sich laut Schwering gegen 18 Uhr wieder verdünnt. Der Gewässerwart rät, sowohl Haustiere als auch Kinder vom Wasser fernzuhalten, bis geklärt ist, um welche Art von Vergiftung es sich handelt.