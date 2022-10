Zwischen Donnerstag und Montag wurden auf einer Baustelle in der Straße In der Windblase in Essingen zwei Rollen mit Kabel im Gesamtwert von 2000 Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen. Im gleichen Zeitraum kam es auch auf einer Baustelle in Burrweiler zu einem Diebstahl. Dort hatten die Täter haben dort diverse Kanal- und Schachtabdeckungen aus Metall mitgehen lassen.