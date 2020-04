Ab Montag, 20. April, wird die Schlachthofstraße in Landau voll gesperrt – und das voraussichtlich bis zum Jahresende. Grund ist die komplette Erneuerung und Umgestaltung der Straße, für die 588.000 Euro veranschlagt sind. Das hat die Mobilitätsabteilung der Stadtverwaltung mitgeteilt. Der Ausbau erfolgt in zwei Abschnitten: Zunächst von der Ostbahnstraße bis zur Zufahrt des verkehrsberuhigten Bereichs gegenüber der Hausnummer 20 und dann von dort bis zur Industriestraße. Beim Umbau werden 13 Parkplätze angelegt – bisher gibt es 18 – und sieben neue Bäume gepflanzt. Der Zugangsbereich zur Stadtbibliothek wird durch eine Aufpflasterung sowie durch Blindenleiteinrichtungen hervorgehoben. Dies soll auch der Geschwindigkeitsbegrenzung dienen.

Eine Woche später, am Montag, 27. April, rollen dann auch in der Eutzinger Straße die Bagger. Die rund 1,5 Millionen Euro teuren Arbeiten umfassen neben dem Straßenausbau auch den Neubau eines Regenwasserkanals. Der Ausbau sieht Aufpflasterungen in der Fahrbahnmitte zur Geschwindigkeitsdämpfung vor. Zudem sollen fünf Bäume gepflanzt und insgesamt 28 Parkplätze angelegt werden. Die Bushaltestellen in der Eutzinger Straße werden barrierefrei ausgebaut, also angehoben. Der Ausbau erfolgt in drei Abschnitten: Von der Weißenburger Straße bis zur Einmündung der Merowingerstraße, von dort bis zum Philosophengarten und schließlich bis zur Otto-Kießling-Straße.

„Beide Straßen befinden sich aktuell in einem schlechten baulichen Zustand und Gestaltung und Aufteilung des Straßenraums entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen“, sagt Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) und erläutert: „Beim Ausbau bringen wir mit breiteren Gehwegen, Fahrradabstellmöglichkeiten, Autoparkplätzen und Baumpflanzungen verschiedene Bedürfnisse zusammen.“

In beiden Fällen wird der Ausbau über Wiederkehrende Beiträge finanziert, im Fall der Schlachthofstraße fließen aber auch Städtebaufördermittel.

Im Fall der Schlachthofstraße gibt es Änderungen im Busverkehr der Linien 520 (Landau - Ranschbach), 521 (Landau - Ramberg) und 531 (Landau - Annweiler), teilt die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV) mit. Die Haltestelle Stadtbibliothek in Fahrtrichtung Hauptbahnhof kann umleitungsbedingt nicht angefahren werden. Alternativ wird die Haltestelle Industriestraße mit den Abfahrtszeiten der Haltestelle Stadtbibliothek bedient.