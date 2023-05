Die Mitglieder des Round Table 64 haben den Erlös aus dem Verkauf des Landauer Adventskalenders an 13 Vereine und Institutionen aus der Südpfalz ausgeschüttet. Bei der Aktion waren rund 20.000 Euro zusammengekommen. Zu den Spendenempfängern gehören unter anderem der Kinderschutzbund Landau-SÜW und das Landauer Hospiz. Christine Baumann vom Verein Silberstreif gegen Altersarmut schilderte, dass der Verein mit den Mitteln, die sie erhält, 49-Euro-Tickets erwerben und für bedürftige Senioren zur Verfügung stellen möchte, damit sie mobiler sind. Bei der Kinder- und Jugendfarm wird die Spende laut Dagmar Flörchinger vor allem für das Verbrauchsmaterial in den Kinderwerkstätten und für neue Sitzgelegenheiten eingesetzt. Neben den bereits genannten Institutionen wurden die Landauer Tafel, der Pfälzischer Verein für Soziale Rechtspflege Südpfalz, das Haus der Familie Landau, das Kinder- und Jugenddorf Maria Regina in Silz, die Terrine Landau, der Ambulanter Hospizdienst Landau, der Club Behinderter und ihrer Freunde Landau Südpfalz und die Heilpädagogische Kinder- und Jugendhilfe Oberotterbach bedacht. 73 Sponsoren hatten rund 500 Preise im Gesamtwert von 19.000 Euro zur Verfügung gestellt, heißt es in der Pressemitteilung. Die Gestaltung des Kalenders hatte Künstler Xaver Mayer übernommen.