Am Sonntag wird um 15 Uhr auf dem jüdischen Friedhof eine Erinnerungstafel enthüllt. Die Tafel soll an die 28 jüdischen Menschen erinnern, die zur NS-Zeit aus dem Ort vertrieben oder deportiert worden sind. Ein Großteil von ihnen wurde 1940 in ein Internierungslager im französischen Gurs verschleppt. Die Herstellung der Tafel wurde vom Essinger Heimatverein auf den Weg gebracht. Neben Vertretern der jüdischen Gemeinde und den Pfarrern beider Konfessionen wird auch Landrat Dietmar Seefeld anwesend sein.