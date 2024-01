Seit einiger Zeit beobachten Verbände steigende Vorurteile und Argwohn gegen Sinti und Roma – und gegenüber ihrer Interessensvertretern.

In einer Podiumsdiskussion zur „Zukunft der Erinnerungs- und Gedenkkultur in Rheinland-Pfalz“ der Verbandes der Deutschen Sinti und Roma am Freitag, 26. Januar, 18.30 Uhr im Gemeindezentrum der Stiftskirche Landau, soll es um die aktuelle Situation gehen. Laut Mitteilung beobachten die Verbände, die sich mit der Verfolgung der Sinti und Roma befassen, eine Tendenz gegen ihre Erfahrungen und Perspektiven. So würden die Verbände beispielsweise aus Entscheidungen der Gedenkstätten ausgeschlossen.