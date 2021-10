Anlässlich des Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ werden an drei Abenden in der Pfarrkirche Sankt Maria in Landau bedeutende jüdische Persönlichkeiten in den Blick genommen, die ein großes Vermächtnis hinterlassen haben.

Die Katholische Erwachsenenbildung im Bistum Speyer lädt in Kooperation mit der Pfarrei Mariä Himmelfahrt Landau und dem Protestantischen Kirchenbezirk Landau zu der Veranstaltungsreihe ein.

Den Auftakt bildet am 9. Oktober ein Vortrags- und Konzertabend mit dem Titel „Zwischen Flucht und innerer Emigration – Leben und Werk des Komponisten Heinrich Kaminski“. Bedeutende und eindrucksvolle Orgelwerke Kaminskis, gespielt vom zweiten Speyerer Domorganisten Christoph Keggenhoff, wechseln sich ab mit Schilderungen zum Leben und Wirken des Komponisten, der sich nach der Machtergreifung dem geistigen Widerstand verpflichtet sah. Referent ist Ulrich Loschky, der sich bereits seit Jahren mit Kaminskis Schaffen beschäftigt.

Mit den Kindern in die Gaskammern

Weiter geht die Veranstaltungsreihe mit einem literarischen Konzert am 30. Oktober unter dem Titel „Das Kind tut Wunder wie der Frühling“ – Janusz Korczak (1878–1942)“. An diesem Abend kommentiert das Ensemble Rubato mit jiddischen Liedern und Klezmer das Wirken des jüdischen Kinderarztes, Schriftstellers und Reformpädagogen Janusz Korczak, der die Kinder seines Warschauer Waisenhauses vor 75 Jahren in die Gaskammern von Treblinka begleitete. Texte von Korczak geben Einblicke in sein pädagogisches Denken und Handeln. Vorgetragen werden sie von Günter Breitenbach.

„Musik aus dem Schatten des Unsagbaren – Leben und Werk des Komponisten Viktor Ullmann“ lautet der Titel des letzten Konzertabends am 6. November 2021. Das Zentrum des Abends bilden die Kunstlieder Ullmanns, die nur durch einen glücklichen Zufall erhalten geblieben sind. Ullmann, der sein Werk weitgehend im KZ Theresienstadt geschaffen hat, versteckte sie – auf Packpapier geschrieben – vor seiner Vergasung in Auschwitz in einer kleinen Kiste, die von einem Bibliothekar gefunden wurde. Vorgetragen werden die Lieder von Sonja Haub, Mezzosopranistin und Bildungsreferentin der KEB Pfalz, die außerdem eine Einführung in das Leben des Komponisten sowie in seine Werke gibt. Begleitet wird sie am Flügel von Christoph Keggenhoff.

Alle Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro). Tickets sind erhältlich bei der Katholischen Erwachsenenbildung, Telefon 06232 102-180, E-Mail: keb@bistum-speyer.de, oder online unter www.kirchelandau.de/tickets.