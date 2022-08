Professor Erich Renner, Ethnopädagoge aus Insheim, hat ein Jahrzehnt Feldforschung im 70 Quadratkilometer großen Navajo-Reservat im Südwesten der USA betrieben und dadurch Zugang und Einblick in die Lebenswelt dieses indigenen Volkes erhalten, das übrigens eng mit den Apachen verwandt ist. Dazu gehörte auch, dass zwei Informanten mehrere Wochen bei ihm in Insheim zu Gast waren. Ein Schwerpunkt der Arbeit war der biographische Forschungsansatz. Sie fand ihren Niederschlag in zahlreichen Publikationen, zum Beispiel in dem Werk „Geduld ist unsere Lebensart – Selbstporträt einer indianischen Familie“, 21 Personen umfassend.