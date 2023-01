„Emil und die Detektive“, „Das doppelte Lottchen“, „Pünktchen und Anton“ – es sind vor allem Klassiker der Kinderliteratur, mit denen man Erich Kästner in Verbindung bringt. Doch auch mit seinen gesellschafts- und zeitkritischen Gedichten hat Schriftsteller eine große Leserschaft gewonnen. Vor allem mit dieser Lyrik möchte das Duo Carambole, die beiden pensionierten Lehrer Wolfgang Spitz und Wolfgang Sobiraj, am Samstag, 14. Januar, im Dörrenbacher Rathaus ein Porträt Kästners zeichnen. „Melodien aus der damaligen und heutigen Zeit schaffen den Raum, um der ausgesuchten Lyrik nachzusinnen“, heißt es in der Ankündigung. Los geht’s um 17.30 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro. Karten können unter Telefon 06343 2060 reserviert werden.