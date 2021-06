Das Land erfasst nicht, wie viele der Tests in den zum Großteil privat betriebenen Corona-Teststationen ein positives Ergebnis haben und damit an die Gesundheitsämter zur Überprüfung einer möglichen Infektion mittels PCR-Tests weitergeleitet werden. Das geht aus der Antwort des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung auf eine Anfrage der RHEINPFALZ hervor. Die Behörde ist zuständig für die Kontrolle der Stationen, während die Gesundheitsämter darauf zu achten haben, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden.

Was die Qualität der Testcenter betrifft, verweist das Landesamt darauf, dass es seitens des Landes keine einheitlichen Vorgaben zu Räumlichkeiten und Infrastruktur gibt. Dies sei wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort nicht umsetzbar. Maßgabe seien die Hygieneregeln und die Abstandspflicht.

Aerosole im Raum

Es gibt Mediziner, die Bedenken haben wegen einer erhöhten Ansteckungsgefahr, wenn Leute zum Testen in einen Container eintreten, der keine Lüftung hat, und so Aerosole noch im Raum schwirren könnten, wenn schon der nächste Kunde eintrete. Das liegt laut Landesamt in der Organisationshoheit der Teststellen. Die Betreiber müssten vorab einen umfangreichen Anforderungskatalog erfüllen, dazu zähle auch ein Raumkonzept, das vom Landesamt geprüft werde. Vor wenigen Tagen war eine Teststation in Germersheim wegen „gravierender Mängel“ kurzzeitig geschlossen worden. Die Kreisverwaltung hatte eine unzureichende Durchlüftung und das Unterschreiten von Abstandsgeboten festgestellt.