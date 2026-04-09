Fast hat sie die Höchstpunktzahl geschafft: Janika Nehm aus Rohrbach hat an der Montessori-Schule in Landau ihr Abitur gemeistert – mit Bestnoten. Was sie nun vorhat.

Sie hat 898 von 900 Punkten im Abitur erreicht, ist eine ausgezeichnete Konditorin und Sportlerin und besucht ab Herbst die Universität von St. Andrews in Schottland, eine der renommiertesten Bildungseinrichtungen im Vereinigten Königreich. Aber wenn man sich mit Janika Nehm unterhält, klingt das so, als wäre all das völlig normal.

Die Absolventin der Montessori-Schule in Landau hat im Abitur eine Punktezahl erreicht, die nur sehr selten erzielt wird. Wer in jedem Fach eine Eins bekommt, muss eine Streberin sein, oder? Eher nicht, findet die 19-Jährige aus Rohrbach. Eine Streberin sei sie nie gewesen, ihr sei das Lernen nur immer leicht gefallen, sie habe es sehr gerne gemacht. Nur Erdkunde habe sie nicht ganz so toll gefunden, abgeschlossen hat sie das Fach dennoch mit Bestnote.

Bänderriss beendet Traum

Da ihre Mutter in Karlsruhe arbeitet, meldete sie Nehm schon für die Kita der europäischen Schule dort an, später auch für die Grundschule. Zweisprachigkeit war so schon sehr früh ein Teil ihres Lebens. Dann kam das Gymnasium. Dort hatte sie von Beginn an Unterricht in zwei Sprachen, auch einzelne Fächer wie Geografie und Geschichte wurden in englischer Sprache unterrichtet. Ab der zehnten Klasse besuchte Nehm das Heinrich-Heine-Sportgymnasium in Kaiserslautern und wohnte im Internat der Einrichtung. Als Mitglied des Debattierclubs vertrat sie ihre Schule bei landesweiten Treffen.

Auch in der Sportart Leichtathletik war Nehm erfolgreich. Ein Bänderriss machte aber dem Traum einer Sportlerkarriere ein Ende.

Auch Backkünste überzeugen

Da ihr die Schule nicht über alle Maßen gefallen habe, wechselte sie zur Montessori-Schule nach Landau. Nun hat sie diese abgeschlossen. Dass sie eine Überfliegerin ist, haben ihr ihre Mitschüler eigentlich nie geneidet, sagt sie. Mobbing habe sie nicht erfahren, im Gegenteil: Sie habe gerne mit anderen in Lerngruppen gearbeitet und dabei dem einen oder der anderen auf die Sprünge geholfen.

Besonders geschätzt wurde sie von der Schulgemeinschaft, wenn diese in den Genuss ihrer Backkünste kam. An Nehm ist nämlich auch eine Konditorin verloren gegangen. Andere backen Marmor- oder Käsekuchen, bestenfalls hübsch dekorierte Muffins, aber Nehm konzentriert sich auf aufwendig gestaltete Minitörtchen und Petit Fours. Diese kleinen Kunstwerke werden nicht nur verspeist, sie werden auch zugunsten derer verkauft, die Hilfe benötigen. In der elften Klasse hat Nehm einmal eine Verkaufsaktion zur Unterstützung des Tierheims in Landau gestartet. Eine Zeit lang wurden ihre Kreationen auch im Hofladen der Montessori-Schule, im Gut Hohenberg in Queichhambach, verkauft. Einmal verköstigte sie eine überregionale Lehrerkonferenz. Auch einen originalen englischen High Tea, eine Mischung aus Nachmittagstee und Abendessen, hat Nehm schon vorbereitet und serviert.

Noch Sprachtests zur Vorbereitung

Die junge Frau besucht ab Herbst die Universität St. Andrews in Schottland. Viele renommierte Wissenschaftler waren Absolventen, genauso der britische Kronprinz William und Gattin Catherine (Kate). Nehm hat sich dort im vergangenen Herbst beworben und für englische Literatur sowie Philosophie und Psychologie eingeschrieben. In den nächsten Wochen stehen in Heidelberg noch Sprachtests zur Vorbereitung an. Ihr Traum ist es, später selbst an einer Universität zu unterrichten – am liebsten in England. Nehm wird auf dem Campus in einem historischen Wohnhaus für Studenten wohnen.

Vermissen wird sie außer ihrer Mutter vor allem Hund Chico, mit dem sie gerne lange Spaziergänge unternimmt. Sportlich hat sie erst vor kurzem Pilates für sich entdeckt. Außerdem spielt sie Tennis. Mit ihrer Mutter macht sie im Sommer eine kleine Rundreise durch England, um Land und Leute kennenzulernen. Dann geht es los mit dem Studium.