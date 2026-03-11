Ole Wagenbrenner wurde erster Kammersieger bei der Prüfung als Geselle im Zimmererhandwerk. Doch ein gesundheitlicher Rückschlag stellt seine Zukunft in dem Beruf infrage.

Für den Besuch der RHEINPFALZ bei seinem ehemaligen Chef Frederik Haak in Pleisweiler-Oberhofen hat der 23-jährige Ole Wagenbrenner aus Steinfeld die traditionelle Zimmererkleidung angezogen. Arbeiten kann er als Zimmerer derzeit nicht – ob es in Zukunft möglich sein wird, ist noch fraglich. Das liegt an einem Bandscheibenvorfall, den Wagenbrenner sich zugezogen hat.

Seine Leidenschaft für den Beruf des Zimmerers begann früh. „Ich wollte schon immer mit Holz arbeiten“, erzählt Wagenbrenner. Nach dem Abitur in Bad Bergzabern arbeitete er zunächst im Fahrradgeschäft seines Vaters in Steinfeld. Zuvor hatte die Familie eine Schreinerei. „Ich bin mit dem Geruch nach Holz aufgewachsen“, erzählt der Zimmerergeselle.

Seinen späteren Chef, Zimmerermeister und Restaurator Haak, kannte er seit Langem vom Kanuverein Bad Bergzabern und gemeinsamen Freizeiten des Vereins. „Ole ist der Lehrling meiner Träume“, habe er damals gesagt, erinnert sich Haak. Zunächst arbeitete Wagenbrenner ein halbes Jahr als Hilfsarbeiter in der Firma Haak. Und entschloss sich dann, die zweijährige Lehre zu beginnen. „Er war der erste Lehrling in der Firma. Ich wollte immer ausbilden, um Wissen weiterzugeben“, so Haak.

Einfinden in neue Rollen

Die beiden mussten sich erst mal daran gewöhnen, dass sie nicht mehr Vereinskameraden, sondern Chef und Lehrling waren. Was manchmal nicht so einfach gewesen sei, geben beide zu. „Wir hatten am Anfang schon Meinungsverschiedenheiten. Aber handwerklich, besonders bei den Restaurierungsarbeiten, macht ihm keiner etwas vor“, lobt Wagenbrenner den Meister. Anfänglich litt Wagenbrenner unter Höhenangst. „Durch die Arbeit habe ich es mir abtrainiert“, erzählt er.

In der Ausbildung lief es für Wagenbrenner gut – so gut, dass er bei der praktischen Prüfung im Juli vergangenen Jahres unter 27 Teilnehmern Erster bei der Handwerkskammer Landau und Ludwigshafen wurde. Aufgabe war es, einen Dachstuhl zu planen und als Modell zu bauen. Sein Erfolg wäre ein Grund zum Jubeln gewesen – wäre da nicht der Bandscheibenvorfall zwei Monate vor der Prüfung gewesen. „Ich dachte, mein Rücken ist unwiderruflich kaputt“, erzählt er. Schmerzen habe er schon einige Zeit gehabt und mit Schmerzmitteln zu überbrücken versucht. Die Diagnose sei dann ein Schock gewesen. „Ich war überfordert und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber wenigstens wusste ich, was los ist“, erzählt Wagenbrenner.

Trainieren für die Rückkehr

Derzeit ist Wagenbrenner arbeitssuchend gemeldet. Was er künftig arbeiten kann, ist offen. Er tut mit Training und Physiotherapie alles, um sich wieder dem widmen zu können, woran sein Herz hängt: „Ich will auf jeden Fall beim Holz bleiben, vielleicht besuche ich die Meisterschule oder arbeite in einer Schreinerei“, sagt Wagenbrenner. Schmerzen habe er immer wieder. Auch seine Karriere als Kajakfahrer steht durch den Bandscheibenvorfall in den Sternen; er ist Fünfter in der Europarangliste im deutschen Nationalteam.

Zwischen dem ehemaligen Chef und dem Gesellen ist eine große Verbundenheit spürbar. Beide bedauern, dass sie wohl nicht weiter zusammenarbeiten können. „Er ist ein begnadeter Zimmermann und ein feiner Kerl. Es wurde ihm in die Wiege gelegt“, sagt Haak über seinen ehemaligen Lehrling. Haak bildet derzeit zwei Lehrlinge aus und möchte junge Leute für das Handwerk begeistern. „Es gibt so viele schöne Berufe im Handwerk, das immer wichtiger wird“, so Haak. Wichtig findet er auch, sich ehrenamtlich zu engagieren, weshalb er in der Feuerwehr Bad Bergzabern aktiv ist.