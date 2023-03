Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der versteinerte Fußabdruck eines Ursauriers, den ein Wanderer vor einem Jahr an einem Waldweg zwischen Eschbach und der Madenburg fand, war eine geologische Sensation. Jetzt haben neue Grabungen gezeigt, dass es in der Südpfalz vor Ursauriern und anderem Ur-Getier nur so wimmelte.

Stolze zwei Meter war er lang und satte 200 Kilogramm schwer – der „Eschbacher Pareiasaurier“, der mit allerlei Artgenossen vor 255 Millionen Jahren in der heutigen Südpfalz lebte. Die war damals, im ausgehenden Erdaltertum, ein ziemlich paradiesisches Fleckchen Erde mit subtropischem Klima, idyllisch gelegen an einer Bucht des Zechsteinmeeres, das große Teile Nord- und Mitteleuropas bedeckte.

Sebastian Voigt, international anerkannter Geologe und Leiter des Urweltmuseums Geoskop/Burg Lichtenberg im Kreis Kusel, der den Eschbacher Pareiasaurier direkt nach dem sensationellen Fund unter seine Fittiche nahm und zu einem besonders wichtigen Forschungsziel erklärte, würde sich am liebsten mal zurückbeamen in diese Zeit an der Perm-Trias-Grenze, auf die wegen apokalyptischer Klimaveränderungen ein großes Massensterben folgte. Erst 30 Millionen Jahre später keimte hier wieder Leben, und die Entwicklung der Dinosaurier als Nachfahren des Eschbacher Ursauriers konnte beginnen.