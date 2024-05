Das seit Januar 2023 stillstehende Geothermiekraftwerk in der Eutzinger Straße soll offenbar saniert werden. Das sagte Andreas Tschauder, Leiter des Landesamtes für Geologie und Bergbau, bei einer Inforveranstaltung der Stadt Landau zum Thema Fernwärme. Das Landesamt vermutet ein Leck in der Förderbohrung. Der Betreiber habe kürzlich ein Sanierungsprogramm vorgelegt, das Landesamt werde darüber in den nächsten Wochen entscheiden.