Eigentlich wäre die neunmonatige Frist für das Rückbaukonzept Mitte Juli abgelaufen. Aber der Widerspruch der Trifels Natur hat aufschiebende Wirkung, wie Ulrike Schneider, Pressesprecherin der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) in Neustadt, auf Anfrage erklärt. Falls der Widerspruch zurückgewiesen wird, könnte die Forstgesellschaft noch Klage beim Verwaltungsgericht erheben. Vor jenem hatte die Trifels Natur in der Sache schon mal geklagt, dann die Klage aber wieder zurückgezogen. Damals ging es um die Verfügung der Kreisverwaltung, weitere Erdauffüllungen einzustellen. Die SGD sieht in den Aufschüttungen „illegale Erddeponien“, über die sich die Forstgesellschaft eine Einnahmequelle verschaffen wollte. Die Trifels Natur hält an ihrer Aussage fest, im Rahmen einer „normalen Forstwirtschaft“ mit dem Erdmaterial lediglich Holzlagerplätze angelegt zu haben.