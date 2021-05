Während der Herxheimer Erdbeerwochen vom 15. bis 30. Mai dreht sich alles um die frische Sommerfrucht. Statt des beliebten Erdbeermarktes im Villa-Park wird es in diesem Jahr ein pandemie-angepasstes Format geben. So werden viele Geschäftstreibende ihre Schaufenster in den Motto-Farben Rot und Grün gestalten und an einem Aktionstag oder -wochenende das Thema umsetzen. Die Aussteller des Erdbeermarktes und neue Kreative präsentieren Kunstwerke aus Wolle, Filz, Stoff, Keramik oder Papier in den Geschäften. Die Kitas und das Jugendzentrum stellen Bastelarbeiten aus. Auch die Banken, die heimischen Erdbeerbauern, die Schokokuss-Fabrik, Bäckereien, Cafés und Gaststätten sind dabei. Auf der Homepage der Verbandsgemeinde Herxheim (www.herxheim.de) und auf Facebook können die Aktionstage alle teilnehmenden Geschäfte verfolgt werden.