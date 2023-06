Saftig und süß – für viele Menschen ist die Erdbeere die Königin der Früchte. Am Sonntag, 4. Juni, 11 bis 18 Uhr, dreht sich in Herxheim auf dem Erdbeermarkt alles um die rote Leckerei. Der Eintritt ist frei. Ab 11 Uhr können die Besucher im Park der Villa Wieser unter Bäumen spazieren und frisch gebackene Erdbeerkuchen genießen, teilt der Verein Südliche Weinstraße Herxheim mit. Der Obsthof Zirker bringe die Früchte erntefrisch auf die Theke: im Korb, als Erdbeerbecher mit Sahnehaube oder als Erdbeerschoko-Spieß. Das kulinarische Angebot reiche von Erdbeerkuchen, Waffeln bis hin zu Flammkuchen und herzhaften Schmankerln, de von Vereinen und Bauern angeboten werden. Auch der Winzersecco fehle nicht. Darüber hinaus könne an den Marktständen Kunsthandwerk in vielen Variationen bewundert und gekauft werden. Dazu gehören Filzarbeiten, Schmuck, Postkarten, selbst genähte Taschen, Decken und Kissen mit Erdbeermotiven, Keramik sowie Kunst aus Holz. Genauso gebe es auch frische Kräuter und Blumen. Auf Slacklines können die Besucher ihre Balancefähigkeit testen. Wer möchte, kann auch Boule spielen. Es gibt auch Kinderschminken. Wer Lust hat, könne sich in den Motto-Farben des Erdbeermarktes kleiden: weiß, rot und grün, teilt der Verein mit.