Der Herxheimer Erdbeermarkt kommt wieder in den Park der Villa Wieser. Am Sonntag, dreht sich von 11 bis 18 Uhr wieder alles um die frische Sommerfrucht. Die heimischen Erdbeerbauern Trauth und Zirkerhof bringen die sensible Frucht erntefrisch auf die Theke: im Korb oder verfeinert als Milkshakes, Erdbeerbecher mit Sahnehaube, als Marmelade oder als Erdbeerschoko-Spieß. Das kulinarische Angebot reicht von Erdbeerkuchen bis zu Flammkuchen, dargeboten von lokalen Vereinen und Bauern. An den Marktständen kann außerdem Handwerk in vielen Variationen bewundert und gekauft werden. Die Kunstschule Herxheim präsentiert Kunstobjekte auf Stelen und Podesten und gewährt Einblick in das Atelier und die Kunstkurse. Auf gespannten Slacklines können Groß und Klein ihre Balancefähigkeit testen. Kinderschminken und Boule-Spielen sind ebenfalls im Aktionsangebot. Der Markt endet um 18.00 Uhr. Wer Lust hat, darf sich in den Motto-Farben des Erdbeermarktes kleiden: Weiß, Rot und Grün! Zusätzlich finden die Herxheimer Erdbeerwochen noch bis zum 6. Juni statt – da haben die Geschäfte in Herxheim Ihre Schaufenster mit Erdbeermotiven dekoriert. Und in der ganzen Region gibt es täglich frische Erdbeeren von den Herxheimer Erdbeerbauern an den Erdbeerständen.