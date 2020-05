In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter die Geldkassette eines Landwirtschaftshofes in der Hauptstraße in Freimersheim aufgebrochen und etwa 240 Euro daraus gestohlen. In die Kasse konnten Leute auf Vertrauensbasis Geld einwerfen und sich dann Erdbeerschälchen mitnehmen, wie die Polizei berichtet.