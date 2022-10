Der Landwirtschaftsmeister Fritz Steegmüller aus Offenbach wird am Sonntag 85 Jahre alt. Der CDU-Politiker gehörte von 1984 bis 2004 dem Bezirkstag Pfalz an; dort war er Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft, Forst und Umwelt. 15 Jahre saß er im Verwaltungsrat des Pfalzklinikums. Für seine Verdienste ehrte ihn der Bezirksverband Pfalz 2004 mit dem Wappenschild. Steegmüller wuchs im landwirtschaftlichen Familienbetrieb in Ottersheim auf. Anfang der 1970er begann er mit dem Tabakbau bei Offenbach. Die Umstellung des Betriebs vor 20 Jahren auf Erdbeeren ging einher mit der Betriebsübergabe auf Sohn Christof. 1970 gründete Steegmüller den Maschinen- und Betriebshilfsring Südpfalz. Von 1990 bis 2002 war er Vizepräsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd; dem Kreisverband stand er von 1987 bis 2001 vor. Bei der Landwirtschaftskammer war er 1993 bis 2005 Vorstandsmitglied. 1997 wurde er mit dem Verdienstkreuz am Bande geehrt.