Das Büro für Tourismus der Stadt Landau bietet in den kommenden Wochen mehrere Veranstaltungen auf dem „Landau Eye“ an, dem Riesenrad auf dem Rathausplatz. Los geht es am Donnerstag, 24. Juni, mit einem Abend im Rahmen der Themenwochen „So schmeckt die Südpfalz“, bei der sich alles um Erdbeeren und Spargel dreht. Während der eineinhalbstündigen Fahrt wird den Gästen ein Menü von Goldbergs Kochschule serviert. Beginn ist um 19.30 Uhr. Pro Gondel können bis zu vier Feinschmecker mitfahren. Der Preis richtet sich nach der Besetzung der jeweiligen Gondel. Tickets und weitere Informationen gibt es im Büro für Tourismus unter Telefon 06341 13 83 05 oder am Ausgabefenster des Tourismusbüros in der Salzhausgasse. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie montags bis mittwochs von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 13 bis 15 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr.