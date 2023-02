THW-Helfer aus Katastrophengebiet zurück

Drei Mitglieder des Technischen Hilfswerks aus Landau waren in der Türkei im Einsatz. Sie haben logistisch Unterstützung bei der Ortung und Rettung Verschütteter geleistet.

Den Pflegenotstand im Blick

Im Altenzentrum St. Josef in Herxheim gibt es jetzt einen Ausbildungswohnbereich. Kann mit dem neuen Konzept dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegengewirkt werden?

Sprache lernen heißt Kultur lernen

An der Siebeldinger Grundschule lehrt eine gebürtige Kasachin, lange in Russland zu Hause, drei Mädchen aus der Ukraine die deutsche Sprache. Dabei spielt Musik eine entscheidende Rolle.

Flaschenverbot: CDU sieht Brauchtum gefährdet

Niemand darf in Wörth an Fasching mit Gläsern oder Flaschen auf der Straße feiern. Grund ist ein Gewaltexzess im Jahr 2020. Die CDU verurteilt Gewalt, geht aber den Bürgermeister persönlich an.

Schulsozialarbeiter gesucht

Ernüchternd: Die energetische Sanierung der Grundschule Ottersheim-Knittelsheim verteuert sich. Ermutigend: Künftig soll es dort Schulsozialarbeit geben. Erstaunlich: Die Gemeinderäte haben einen Beschluss gefasst, der gegen das Schulgesetz verstößt.