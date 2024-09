Mit einer effizienten und nachhaltigen Methode löst der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) die Herausforderungen bei der Erneuerung der Kanalanschlussleitungen in der Glacisstraße. Der Erdaushub der Baustelle werde mit Wasser und natürlichen Zusatzstoffen zu Flüssigboden recycelt, heißt es.Die unmittelbare Wiederverwendung des Erdbodens sei sehr ressourcensparend und nachhaltig im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, heißt es.

Flüssigboden habe neben dem Recycling-Aspekt auch bautechnische Vorteile – darauf weist EWL-Projektleiter Udo Adams hin. „Die Kanalanschlüsse liegen teilweise sehr tief, bis zu fünf Meter unter der Straßenoberfläche. Der flüssige Boden verteilt sich dort von allein in jedem Winkel und Hohlraum, bis zum Grund der Baugrube, auch zwischen den vielen dort liegenden Rohren und Leitungen.“ So sorge die Flüssigkeit von Anfang an für optimale Verdichtung und müsse nicht, wie bei festem Boden, mühsam von Hand nachverdichtet werden. Durch die Zusatzstoffe binde der Flüssigboden zudem schnell ab, so dass er schon am Folgetag fest ist und betreten werden kann.

Die Stadt Landau baut die Glacisstraße derzeit als Teil des neuen Radwegeprogramms aus, parallel arbeitet der EWL an der Erneuerung der Hausanschlussrohre. Dabei fallen allein bei den EWL-Kanalarbeiten rund 350 Kubikmeter Erdaushub an. „Die ausgehobene Erde wird von uns zunächst auf mögliche Schadstoffe untersucht. Wenn alles in Ordnung ist, fahren wir sie zum Hersteller des Flüssigbodens“, sagt Udo Adams. rhp